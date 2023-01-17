Россия расширила стоп-лист европейских чиновников

Это ответная мера

Россия в ответ на девятый пакет санкций Евросоюза расширила стоп-лист представителей европейских организаций и стран-членов ЕС, которым не разрешен въезд в нашу страну. Об этом говорится в сообщении на сайте МИД России.

"Речь идет о руководстве силовых ведомств стран ЕС, задействованных в подготовке ВСУ в рамках миссии ЕС по оказанию военной помощи Украине, европейских государственных и коммерческих структур, производящих и поставляющих вооружения и военную технику киевскому режиму", - отметили в ведомстве.

Кроме того, в стоп-лист попали граждане ЕС, которые были уличены в систематической публичной антироссийской риторике. Ограничения распространены и на ряд депутатов Европарламента.

16 декабря послы 27 стран - членов Евросоюза согласовали девятый пакет санкций против России из-за конфликта на Украине. В МИД указали, что подобные действия Брюсселя нелегитимны, они подрывают международно-правовые прерогативы Совбеза ООН.

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