Путин: "Мы примерно понимаем, какие риски нас ждут в этом году"

2022 год был сложным, но власти отработали его достойно

Российские власти "примерно понимают", какие риски ждут страну в этом году. Об этом заявил Владимир Путин на совещании по вопросам экономики. По его словам, в прошлом году России удалось пройти через риски, которые возникли неожиданно.

"Отработали мы весьма достойно. 2022 год был сложным", - сказал Путин.

Он призвал "ничего не завышать и не занижать" при оценке перспектив развития экономики в 2023 году.

Также президент призвал не допустить вывоза за границу всего урожая. По его словам, нужны стабильные резервы.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"