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Путин: "Мы примерно понимаем, какие риски нас ждут в этом году"

17:59
  • вторник
  • 17 января 2023

2022 год был сложным, но власти отработали его достойно

Российские власти "примерно понимают", какие риски ждут страну в этом году. Об этом заявил Владимир Путин на совещании по вопросам экономики. По его словам, в прошлом году России удалось пройти через риски, которые возникли неожиданно.

"Отработали мы весьма достойно. 2022 год был сложным", - сказал Путин.

Он призвал "ничего не завышать и не занижать" при оценке перспектив развития экономики в 2023 году.

Также президент призвал не допустить вывоза за границу всего урожая. По его словам, нужны стабильные резервы.

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