Apple оштрафовали в России на 1,2 миллиарда рублей

ФАС уличила компанию в нарушении антимонопольного законодательства

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) приняла решение оштрафовать компанию Apple на 1,2 миллиарда рублей. Такую сумму корпорация должна заплатить за злоупотребление доминирующим положением - за навязывание своей платежной системы.

Летом 2022 года ФАС уличила Apple в нарушении антимонопольного законодательства. "Apple навязывала российским разработчикам приложений для iOS необходимость использовать в их приложениях платежный инструмент компании", - приводит РИА Новости сообщение службы.

В ФАС также отметили, что компании необходимо оплатить штраф в течение двух месяцев с момента вступления документа в законную силу.

Ранее сообщалось, что Минцифры хочет обязать Apple разрешить в России установку приложений на устройства компании из сторонних магазинов. Ожидается, что документ внесут в Госдуму в первом квартале 2023 года.

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