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Путин внес в Думу законопроект о выходе России из договоров с Советом Европы

18:59
  • вторник
  • 17 января 2023

Документ опубликован во вторник

Президент России Владимир Путин во вторник внес на рассмотрение Государственной думы законопроект о прекращении действия в отношении России международных договоров Совета Европы. Документ опубликован в электронной думской базе.
Россия расширила стоп-лист европейских чиновников

Ранее Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о денонсации Конвенции об уголовной ответственности за коррупцию. Речь идет о документе, подписанном от имени Российской Федерации в Страсбурге 27 января 1999 года.

В марте прошлого года Россия официально уведомила нотой о выходе из Совета Европы и Европейской конвенции по правам человека. В МИД заявили, что недружественные Москве государства ЕС и НАТО злоупотребляют своим абсолютным большинством в Комитете министров Совета Европы.

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