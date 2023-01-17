"Эвтаназия": в Германии раскритиковали идею прислать Украине танки Leopard

Это усугубит конфликт

В Германии жестко отреагировали на заявления министра экономики ФРГ Роберта Хабека, который призвал разрешить Варшаве присылать Киеву немецкие танки Leopard 2.

Многие читатели немецкой газеты Die Welt отметили, что это лишь усугубит конфликт. "Вот именно, продолжайте лить масло, пока вся Украина не сгорит, вот это действительно большое подспорье, эвтаназия, сделанная Хабеком", - сказал один из читателей (цитата по РИА Новости).

Некоторые жители Германии посетовали, что Киев намерен втянуть Запад и прежде всего Германию в конфликт: "К сожалению, его не интересуют дипломатия и разрядка, и плохо то, что Польша готова пойти на это".

17 января президент Польши Анджей Дуда заявил, что есть по меньшей мере две веские причины, чтобы власти Германии дали согласие на передачу Украине танков немецкого производства.

По некоторым данным, Берлин может разрешить отправку боевых танков Leopard 2 на Украину в течение недели.

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