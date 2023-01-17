ВСУ отходят на запад и несут ощутимые потери: свежие данные о ходе СВО

Российские военные продолжают продвигаться в окрестностях Соледара

Министр обороны Сергей Шойгу проинспектировал во вторник российскую группировку "Восток" в зоне спецоперации по защите Донбасса. Генерал армии заслушал доклады, а также вручил бойцам государственные награды и поблагодарил их за достойную службу, проявленное мужество и героизм. Наши военные продолжают активно продвигаться в окрестностях Соледара, сообщается о зачистке Марьинки, откуда националисты постоянно обстреливали столицу ДНР.

На кадрах - ответ киевскому Генштабу, который продолжает отрицать освобождение российскими подразделениями железнодорожной станции Соль под Соледаром. Видео в очередной раз подтверждает, что ВСУ отходят на запад и несут ощутимые потери. Наши штурмовые отряды при поддержке артиллерии медленно идут вперёд.

Впереди Артёмовск, который боевики превратили в мощнейший укрепрайон. Так что операция по освобождению города не будет лёгкой и быстрой. Российские подразделения не идут в лоб, а берут город в оперативное окружение. Важной частью этого замысла стало взятие Соледара. Тяжёлые бои сейчас идут за Клещеевку, южнее Артёмовска. ВСУ здесь хорошо вооружены западным оружием и не считают потери. Российские военные добиваются успехов на разных участках фронта. Как сообщается, в Марьинке все высотки уже контролируются нашими штурмовыми группами.

За сухими сводками - всегда судьбы российских солдат и офицеров, которые в зоне спецоперации демонстрируют мужество. Бывает, что отдают жизнь, выполняя воинский долг. Президент посмертно присвоил звание Героя России старшине Алмазу Сафину. Он погиб 14 января в районе Кременной. ВСУ пошли на прорыв. Сафин командовал взводом десантников, был ранен, но продолжил руководить обороной. Наши бойцы остановили наступление, уничтожив украинский танк, две БМП и до 50 солдат противника. Раненый старшина сражался вместе со своими бойцами до последнего. В Новосибирске сослуживцы вспоминают друга только тёплыми словами.

"Он был действительно хорошим человеком, хорошим военнослужащим, и он является настоящим героем. Будет для нас большим примером мужества, отваги, героизма", - отметил командир отделения Роман Верховых.

Благодарность российским военным выразил министр обороны, Сергей Шойгу посетил штаб группировки войск "Восток" в зоне спецоперации и наградил отличившихся бойцов. Кроме того, на совещании обсуждались вопросы всестороннего обеспечения войск и создание условий для безопасного размещения личного состава.

А в освобождённых городах строители продолжают рекордными темпами возводить дома. В Мариуполе жильё строится кварталами. Люди заезжают в квартиры с отделкой, внутри светло и просторно. Всё это горожане получают в собственность бесплатно, взамен утраченного имущества.

Пётр Вершинин, "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"