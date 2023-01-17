Глава МВФ напомнила смысл песни "Хотят ли русские войны"

Кристалина Георгиева призвала закончить украинский конфликт за столом переговоров

Канцлер Германии Олаф Шольц в интервью агентству "Блумберг" не дал прямого ответа на вопрос о том, разрешит ли его страна поставки своих танков Leopard на Украину. По словам главы немецкого правительства, одной из целей Берлина является поддержка Украины, однако нужно избегать эскалации. А вот с кандидатурой нового министра обороны Шольц определился. В четверг на эту должность официально будет назначен глава МВД Нижней Саксонии.

Менять коней на переправе Олафу Шольцу пришлось менее чем за сутки: один выдохся и сошел с дистанции. Глава Бундесвера Кристина Ламбрехт вместо того, чтобы усиливать оборону Германии, скоропостижно капитулировала. Уже во вторник утром стало известно имя нового министра обороны ФРГ. Это 62-летний глава МВД Нижней Саксонии Борис Писториус. Хотя изначально немецкая пресса ставила совсем на другую лошадку. Скакнуть на высокий пост прочили уполномоченному Бундестага по делам военнослужащих Еве Хёгль. Фигуре весьма спорной и не раз попадавшей в скандалы.

"С назначением Писториуса кабинет министров перестал быть гендерно сбалансированным. Канцлер Олаф Шольц сказал в начале своего президентского срока, что мужчин и женщин в его кабмине будет поровну", - пишут СМИ.

Видимо, ситуация в вооруженных силах Германии действительно настолько плачевная, что Олафу Шольцу понадобились верные соратники, а не гендеры. "Он не только хороший друг и хороший политик, но и человек с большим опытом в области безопасности, тесно сотрудничавший с Бундесвером. Он обладает силой и спокойствием, необходимыми по нынешним временам", - отметил Олаф Шольц.

Да и с русофобией все в порядке: как того требуют современные западные тренды. Именно Писториус летом прошлого года активно поддержал решение Канады об аресте активов российских бизнесменов и предложил отдать украденные деньги Киеву.

Теперь ему вместо предшественницы придется отбиваться от назойливых просьб Украины и все более наглых требований Польши поставить в зону конфликта танки Leopard. Олаф Шольц явно не торопится идти на поводу в этом вопросе и разрешать другим государствам - членам НАТО передавать тяжелые вооружения производства Германии третьим странам.

"Пять дней назад я объявил о нашем решении по танкам Leopard. Это около 14 танков. Мы рассчитываем, что еще несколько наших партнеров и союзников передадут Киеву танки Leopard и Challenger. Германия – это часть НАТО. И если возникла ситуация, когда несколько членов готовы передать свои танки, то это важный момент", - заявил президент Польши Анжей Дуда.

И вот уже вице-канцлер Германии на форуме в Давосе бежит впереди паровоза. Без однозначного согласия своего непосредственного шефа Олафа Шольца заявляет: если другие страны хотят подсобить Украине немецкими танками Leopard, Берлин не должен препятствовать реэкспорту. Изрядно надоевший гражданам ФРГ своими не самыми дальновидными умозаключениями Роберт Хабек тут же получил взбучку от немцев. Читатели одной из влиятельных газет Германии жестко раскритиковали планы министра напрямую втянуть ФРГ в украинский конфликт.

В том, что на самом деле случилось в Днепропетровске, совершенно неожиданно признался советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович. И, по сути, назвал виновных в гибели как минимум 44 человек под обломками дома: криворукая украинская ПВО.

Что именно затуманило разум главного украинского пропагандиста, неизвестно, но за такие откровения он поплатился должностью. За фактически обвинение украинского военного командования в днепропетровской трагедии Арестовича затравили свои же и назвали госизменником. Сегодня официально было опубликовано его заявление об увольнении. А в сети начали расходиться многочисленные фотожабы: начиная от крысы, бегущей с тонущего украинского корабля, заканчивая приматыванием к столбу и подписью - русский агент.

Впрочем, вряд ли он исчезнет из публичного пространства: лжет настолько самозабвенно, что украинская и европейская аудитории ему верят. А Киеву это очень нужно, чтоб поддержка не иссякала. Ведь терпение граждан ЕС явно на исходе. И это публично озвучивает президент одной из самых русофобских стран –Литвы:

"Нас беспокоит, что западные сообщества могут устать от этого конфликта на Украине, потому что есть несколько особенностей, которые утомляют. Прежде всего, высокая инфляция, рост цен на энергоресурсы. Мы не особо привыкли к такому уровню инфляции, как 10%, 15% или даже 20% в некоторых странах".

Но Брюсселю на проблемы граждан ЕС наплевать. Евробюрократы, вводя один пакет санкций за другим, в ущерб экономикам стран Союза, пытаются отработать долгосрочный план Вашингтона.

Из русофобского хора в Давосе неожиданно выбилось выступление главы Международного валютного фонда. Кристалина Георгиева использовала в репертуаре нашу классику: "Хотят ли русские войны? Хотят ли русские войны? И главный посыл этой песни - нет, не хотят".

Глава МВФ призвала не отменять все русское и закончить украинский конфликт за столом переговоров. Не исключено, что такой смелости в стане русофобов уроженке Болгарии придал бокал, который она не выпускала из рук накануне во время приветственного обеда участников форума.

Лилия Акиньшина, "ТВ Центр".

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