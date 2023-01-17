Более 1300 законопроектов: в Госдуме раскрыли планы на весеннюю сессию

В парламенте обсудят ряд важных документов

Во вторник в нижней палате парламента открылась весенняя сессия. До августа депутатам предстоит рассмотреть более 1300 законопроектов, касающихся разных сфер жизни. Особое внимание парламентарии будут уделять обеспечению безопасности страны, экономическому развитию и повышению качества жизни граждан. Также в приоритете - социальные гарантии для участников СВО. Продолжится и важнейшая работа по интеграции в правовое поле новых регионов России.

1365 законопроектов сейчас находятся на рассмотрении в Государственной думе. Наиболее важные инициативы, а также планы на предстоящую сессию Вячеслав Володин накануне обсудил с президентом.

"Нам необходимо сделать всё для наших защитников, их семей. Это должно быть постоянным приоритетом Государственной Думы. Всем очевидно, что специальная военная операция решает задачи обеспечения безопасности не только России, но и всего мира", - отметил председатель Государственной Думы Вячеслав Володин.

Вообще поддержка наших бойцов и их близких – ключевая задача, которую ставят перед собой все без исключения парламентские фракции. Так, согласно проекту новой редакции закона "О занятости", эти категории граждан будут иметь преимущественное право на профессиональное обучение и переподготовку.

Один из вопросов - поправки в закон о ветеранах - часть нынешних формулировок содержит ограничения по соцподдержке. Депутаты считают их несправедливыми. Например, то, что некоторые соцвыплаты положены только одиноко проживающим супругам погибших бойцов.

Активная работа идет и в парламентской координационной группе по вопросам СВО, которая рассматривает в том числе и конкретные обращения. Некоторые парламентарии сейчас сами находятся на передовой.

"Недавно вернулся из зоны СВО, и бросилось в глаза - контраст между жизнью там и здесь. Я изнутри видел, как тяжело дается победа, какой ценой дается продвижение. Нужны были бронежилеты, не хватало их. Нужно было расшибиться в лепёшку, но дать необходимое количество. Нужны сейчас беспилотники, нужно разбиться в лепешку, но всё необходимое количество дать и даже больше того", - заявил Дмитрий Хубезов, председатель комитета Государственной Думы по охране здоровья.

Продолжится интеграция новых российских регионов в правовую и экономическую систему страны. Важно распространить на них федеральные стандарты образования и здравоохранения. Несмотря на вызовы и проблемы, спикер призвал депутатов делать всё для достижения национальных целей развития страны. Среди которых борьба с бедностью, поддержка семьи и социальная защита.

"Для нас важнейший приоритет - обеспечение достойной жизни для всех без исключения граждан нашей большой страны. 23 год - год, когда мы должны достичь реальной победы", - отметил Леонид Слуцкий, руководитель фракции "ЛДПР" в Государственной Думе.

"Максимально мобилизовать все ресурсы, сплотить общество и обеспечить прорыв новейших технологий. Для этого у страны есть всё необходимое", - заявил Геннадий Зюганов, руководитель фракции "КПРФ" в Государственной Думе.

Для утверждения прогнозов научно-технологического развития Совет при президенте предлагают наделить новыми полномочиями. Географические карты, оспаривающие территориальную целостность России, вскоре могут признать экстремистскими материалами. В Госдуме сейчас также рассматривают предложение запретить гражданам из недружественных стран усыновлять российских детей-сирот. Целый пакет предложений направлен на поддержку промышленности.

"Есть такое забытое слово – протекционизм. Мы до сих пор живём под обременением тех норм ВТО, которые приняли больше 10 лет назад. Посмотрите, недружественные страны без всякой оглядки на ВТО исключили целые отрасли нашей промышленности из возможности продавать в эти страны", - рассказал Алексей Нечаев, руководитель фракции "Новые люди" в Государственной Думе.

Однако изолировать Россию не получилось! График международных мероприятий на эту сессию - тому наглядное доказательство. Запланированы визиты парламентариев в Иран и Туркменистан. Совместные мероприятия с коллегами из Китая, Белоруссии, Турции, Азербайджана и Пакистана. А также форум "Россия – Африка".

Дума уже по традиции будет работать в тесной координации с президентом и правительством. А все законопроекты, направленные на укрепление обороны и социально-экономическое развитие страны, на Охотном ряду рассмотрят в приоритетном порядке.

Матвей Шестаков, "ТВ Центр".

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