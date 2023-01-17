Сообщения о планах Путина объявить о новой волне мобилизации назвали слухами

Слухи опроверг пресс-секретарь президента

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал слухами сообщения о том, что Владимир Путин 18 января объявит о новой волне мобилизации или о смене режима СВО на контртеррористическую операцию.

"Это все слухи. Не слушайте их", - сказал представитель Кремля изданию "Осторожно Media", основанному Ксенией Собчак.

В среду, 18 января, Владимир Путин посетит Санкт-Петербург, где примет участие в мероприятиях по случаю 80-летия прорыва блокады Ленинграда.

В интернете появилась информация о том, что президент якобы выступит с важным заявлением о ситуации вокруг Украины. Официального подтверждения этих сообщений не было.

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