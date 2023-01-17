ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Сообщения о планах Путина объявить о новой волне мобилизации назвали слухами

20:10
  • вторник
  • 17 января 2023

Слухи опроверг пресс-секретарь президента

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал слухами сообщения о том, что Владимир Путин 18 января объявит о новой волне мобилизации или о смене режима СВО на контртеррористическую операцию.

"Это все слухи. Не слушайте их", - сказал представитель Кремля изданию "Осторожно Media", основанному Ксенией Собчак.

В среду, 18 января, Владимир Путин посетит Санкт-Петербург, где примет участие в мероприятиях по случаю 80-летия прорыва блокады Ленинграда.

В интернете появилась информация о том, что президент якобы выступит с важным заявлением о ситуации вокруг Украины. Официального подтверждения этих сообщений не было.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Частичная мобилизация
Частичная мобилизация
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.