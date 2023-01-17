В России пройдет урок по теме "Технологии, которые предсказывают погоду"

Урок проходит до 5 февраля
В России с 16 января по 5 февраля пройдет урок в рамках всероссийского образовательного проекта "Урок цифры". В этом году тема урока - "Технологии, которые предсказывают погоду".
Школьники познакомятся с IT-профессиями в метеорологии, узнают, как происходят процесс измерения, анализ и прогнозирование атмосферных явлений с помощью технологий.
Организаторами акции выступают АНО "Цифровая экономика", Минцифры России, Минпросвещения России, "Яндекс" в партнерстве с ведущими российскими технологическими компаниями.
"Яндекс Погода ежеминутно просчитывает прогноз на основе анализа больших данных и искусственного интеллекта, а специалисты сервиса работают над улучшением точности прогноза. Мы знакомим детей с их рабочим процессом и наглядно рассказываем о современных технологиях и профессиях, — отметил директор по развитию образования "Яндекса" Сергей Бражник.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"