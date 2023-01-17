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В России пройдет урок по теме "Технологии, которые предсказывают погоду"

20:51
  • вторник
  • 17 января 2023

Урок проходит до 5 февраля

В России с 16 января по 5 февраля пройдет урок в рамках всероссийского образовательного проекта "Урок цифры". В этом году тема урока - "Технологии, которые предсказывают погоду".

Школьники познакомятся с IT-профессиями в метеорологии, узнают, как происходят процесс измерения, анализ и прогнозирование атмосферных явлений с помощью технологий.

Организаторами акции выступают АНО "Цифровая экономика", Минцифры России, Минпросвещения России, "Яндекс" в партнерстве с ведущими российскими технологическими компаниями.

"Яндекс Погода ежеминутно просчитывает прогноз на основе анализа больших данных и искусственного интеллекта, а специалисты сервиса работают над улучшением точности прогноза. Мы знакомим детей с их рабочим процессом и наглядно рассказываем о современных технологиях и профессиях, — отметил директор по развитию образования "Яндекса" Сергей Бражник.

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