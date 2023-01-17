Захарова высмеяла задержание Греты Тунберг в Германии

Официальный представитель МИД России предложила ЕС ввести санкции против немецкого МВД
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала задержание экоактивистки Греты Тунберг во время протестов в Германии.
"Когда власти ЕС введут санкции в отношении конкретных полицейских и руководства МВД Германии?" – задалась вопросом Мария Захарова своем Телеграм-канале.
17 января шведская экоактивистка была задержана во время протестов около угольной шахты рядом с заброшенным поселением Лютцерат. Демонстранты, среди которых была и Грета Тунберг, выступают против разработки новой шахты и сноса построек.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"