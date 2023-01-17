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Захарова высмеяла задержание Греты Тунберг в Германии

21:04
  • вторник
  • 17 января 2023

Официальный представитель МИД России предложила ЕС ввести санкции против немецкого МВД

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала задержание экоактивистки Греты Тунберг во время протестов в Германии.

"Когда власти ЕС введут санкции в отношении конкретных полицейских и руководства МВД Германии?" – задалась вопросом Мария Захарова своем Телеграм-канале.

17 января шведская экоактивистка была задержана во время протестов около угольной шахты рядом с заброшенным поселением Лютцерат. Демонстранты, среди которых была и Грета Тунберг, выступают против разработки новой шахты и сноса построек.

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Задержание Греты Тунберг
Задержание Греты Тунберг
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