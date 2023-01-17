Рогов: на Украине решили мобилизовать собак

"Собачьи повестки" разносят по почтовым ящикам

На Украине владельцам собак стали приходить повестки для их питомцев. Об этом рассказал председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов. В качестве доказательства он показал фотографию повестки в своем телеграм-канале.

"Не знаю, правда или чья-то шутка, но говорят, что вот такие "собачьи повестки" разносят по почтовым ящикам псы режима Зеленского. Теперь помимо мужчин, на которых ведётся охота для могилизации, и женщин на очереди уже и собаки", - отметил Рогов.

Ранее на Украине разгорелся очередной скандал. Алексей Арестович написал заявление об отставке с поста советника офиса президента Украины Владимира Зеленского.

Чиновник в эфире одного из YouTube-каналов признал, что причиной обрушения подъезда жилого дома в Днепропетровске стала ракета, которую сбила украинская ПВО.

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