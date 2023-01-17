Володин оказался полковником запаса

В армии он не служил, но проходил обучение на военной кафедре и курсах

Председатель Государственной думы Вячеслав Володин является полковником запаса. Об этом сообщили в нижней палате парламента.

Там рассказали, что в 1986 году Володин окончил факультет организации и технологии ремонта машин Саратовского института механизации сельского хозяйства им. М.И. Калинина по специальности "инженер-механик". С третьего курса проходил обучение на военной кафедре.

После четвертого курса, летом 1985 года, Володин прошел военные сборы на базе Ульяновского гвардейского высшего танкового командного дважды Краснознаменного, ордена Красной Звезды училища им. В.И. Ленина (УГВТКУ). По окончании института получил звание "лейтенант".

"На протяжении последующего времени он как офицер запаса проходил обучение на курсах при военном институте. Сегодня полковник запаса", - говорится в сообщении на сайте Госдумы.

Ранее Вячеслав Володин заявил, что считает обязательным наличие у госслужащих, депутатов, работников прокуратуры и судебной системы опыта службы в Вооруженных силах и военно-учетной специальности.

Сам Володин срочную службу в рядах Вооруженных сил не проходил.

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