Немецкая энергокомпания Wintershall объявила об уходе из России

Все правовые обязательства будут соблюдены

Немецкая энергетическая компания Wintershall Dea приняла решение уйти из России. При этом будут соблюдены все правовые обязательства, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление компании.

"Наблюдательный совет Wintershall Dea одобрил принципиальное решение правления о выходе из России. Как следствие, Wintershall Dea намерена полностью выйти из России в установленном порядке, соблюдая все соответствующие законы и нормативные акты", - говорится в сообщении.

Компания ожидает убыток от списания российских активов на сумму более 5 миллиардов евро.

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