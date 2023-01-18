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Политолог объяснил замедление темпов мирового развития

08:40
  • среда
  • 18 января 2023

Мир разбился на несколько сообществ

Форум в Давосе проходит в этом году под девизом "Сотрудничество в разобщенном мире". В чем же причина такой разобщенности? Почему идеи глобальной интеграции потеряли былую привлекательность? И какие потери несут западные страны от разрыва связей с Россией?

На эти и другие вопросы в программе "События. 25-й час" с Алексеем Фроловым ответил политолог Дмитрий Орлов.

"Мы наблюдаем сегодня мир, который разбился на несколько сообществ. Европейское, центральноазиатское, азиатско-тихоокеанский регион. Интересы этих сообществ различаются. Та интеграция, которая была характерна для мировой торговли в начале нулевых годов, сегодня уже представляется практически невозможной. В конечном счете это замедляет темпы мирового развития", - отметил эксперт.

Полный комментарий Дмитрия Орлова смотрите в видео

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