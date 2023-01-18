Мастер вбросов: чем запомнился Алексей Арестович

Побил рейтинги самого Кличко

Независимый, как сама Украина, прямой, как правда, и прозрачный, как склянка горилки. Еще один герой покинул сцену. Алексей Арестович, советник главы офиса Владимира Зеленского, написал прошение об отставке. Виной всему не проколы на информационном фронте, а исключительные честность и прямота.

Он регулярно обещал Украине победу, занимался военной аналитикой, докладывая, что у России кончились ракеты, описывал эффективность украинской ПВО. На этом и погорел. Когда сообщил, что в Днепропетровске был разрушен подъезд жилого дом. Как раз итог работы украинской ПВО.

Информационно-семантические заслуги Арестовича дорогого стоят. Мастер вбросов, информационный спецагент и даже агент российской разведки. Собрать такое количество почетных званий мало кому удается. А он смог! И даже заслужил статус предельно независимого аналитика. В интернете стал популярным жанр "Перлы Люськи Арестовича". Побил рейтинги самого Кличко.

В украинском политическом театре Арестович играл важную роль. Служил неким громоотводом, забирая на себя негативную повестку. И к президенту близок, и комические миниатюры исполнить может. Зеленскому непросто играть роль мужественного и авторитетного национального лидера. То и дело ему припоминают актерское прошлое, намекая, что роль комика давалась куда лучше. И как бы он ни бился с Россией, все вспоминают этот образ героя, играющего на рояле известно каким местом. И Арестович со своим театром абсурда принял лавры нового главного артиста Украины.

В отставки он ходил не раз, верная аудитория у него есть, присоединятся к нему теперь и те, кто Зеленским крайне недоволен. И тут все вспомнили, как в августе прошлого года Арестович обещал выдвинуть свою кандидатуру на пост президента Украины. Хмельной Порошенко, комик Зеленский, а почему бы и не аналитик Арестович?

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