Россия отмечает 80-летие прорыва блокады Ленинграда

Осада продолжалась 872 дня

Важная историческая дата - страна отмечает 80-летие прорыва блокады Ленинграда. Осада продолжалась 872 дня. Голод, холод и непрекращающиеся бомбежки не сломили жителей - город выстоял, фашистское кольцо было разорвано.

В Санкт-Петербурге сегодня пройдут более полутора сотен памятных мероприятий. Торжественно-траурная церемония состоится на Пискаревском мемориальном кладбище - в одном из мест массовых захоронений. На Ростральных колоннах зажгут факелы, а вечером прогремит салют.

Блокада была прорвана 18 января 1943 года в результате стратегической операции "Искра". Минобороны публикует уникальные документы из фондов Центрального архива. Среди них - фото исторической встречи подразделений Ленинградского и Волховского фронтов, приказ ставки Верховного главнокомандования о наступлении, карты со схемой расположения войск противника.

Кроме того, представлены боевые донесения и многочисленные свидетельства мужества, которое проявили бойцы, уничтожив за шесть дней свыше 13 тысяч немецко-фашистских захватчиков.

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