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Небензя указал на преследование инакомыслия на Украине

08:52
  • среда
  • 18 января 2023

Страна оказалась на пороге масштабного межконфессионального конфликта

В центре внимания Совбеза ООН оказалась ситуацию с правами человека на Украине. Заседание было созвано по инициативе России и впервые в истории на нем выступил митрополит Русской православной церкви, передает "ТВ Центр".

Глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата Антоний подробно рассказал о притеснениях, которым подвергается на Украине каноническая православная церковь. В храмах проводят обыски, некоторые попросту отбирают, священников преследуют и лишают гражданства. Все это - по указанию киевских властей.

Такие действия митрополит назвал формой политических репрессий. В свою очередь, постпред нашей страны при ООН Василий Небензя обратил внимание на то, что киевский режим уничтожает все, что хоть как-то связано с Россией, в том числе и церковь.

"Украина оказалась на пороге масштабного межконфессионального конфликта, которого история современной Европы еще не видела. Стоит отметить, что украинские власти уже давно при поддержке западных кураторов взяли курс на подрыв канонической православной церкви на Украине. В последнее время заметно ускорилось формирование по настоящему авторитарного деспотичного режима. Преследование инакомыслия осуществляется по всем фронтам: от полного запрета оппозиции и арестов лидеров общественного мнения до уничтожения свободы слова и даже свободы вероисповедания как такового", - заявил дипломат.

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Василий Небензя
Василий Небензя
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