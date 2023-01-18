ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Надежное прикрытие: как в зоне СВО работают ЗРК "Бук"

09:01
  • среда
  • 18 января 2023

На счету только одного экипажа - более 60 уничтоженных целей ВСУ

Расчеты зенитных ракетных комплексов "Бук" ударно работают по вражеским позициям, сообщает Минобороны России.

Подразделения ПВО Центрального военного округа надежно защищают российские войска, административные и промышленные объекты. ЗРК ликвидируют как беспилотники, так и крылатые ракеты. На счету только одного экипажа - более 60 уничтоженных целей ВСУ. Самолеты, дроны, снаряды американских HIMARS. Дежурство расчеты несут круглосуточно, обеспечивая надежное прикрытие с воздуха. 

"Машина определила, что это баллистическая цель. При входе в зону уничтожили. Дежурство наш комплекс несет постоянное. То есть одна машина работает, после чего ее меняет другая машина, и так постоянно, волной - то есть небо мы не оставляем ни на секунду", - говорит командир батареи.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Новости по теме
Работа ЗРК "Бук"
Работа ЗРК "Бук"
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.