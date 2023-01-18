Надежное прикрытие: как в зоне СВО работают ЗРК "Бук"

На счету только одного экипажа - более 60 уничтоженных целей ВСУ

Расчеты зенитных ракетных комплексов "Бук" ударно работают по вражеским позициям, сообщает Минобороны России.

Подразделения ПВО Центрального военного округа надежно защищают российские войска, административные и промышленные объекты. ЗРК ликвидируют как беспилотники, так и крылатые ракеты. На счету только одного экипажа - более 60 уничтоженных целей ВСУ. Самолеты, дроны, снаряды американских HIMARS. Дежурство расчеты несут круглосуточно, обеспечивая надежное прикрытие с воздуха.

"Машина определила, что это баллистическая цель. При входе в зону уничтожили. Дежурство наш комплекс несет постоянное. То есть одна машина работает, после чего ее меняет другая машина, и так постоянно, волной - то есть небо мы не оставляем ни на секунду", - говорит командир батареи.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"