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Минобороны рассказало о новых подвигах российских военных

08:57
  • среда
  • 18 января 2023

Взвод лейтенанта Чермена Шавлохова обнаружил группу украинских диверсантов

Министерство обороны представило новых героев спецоперации по защите Донбасса.

Взвод лейтенанта Чермена Шавлохова обнаружил группу украинских диверсантов, скрытно подобрался к ним и нанес внезапный удар. Оставшиеся в живых радикалы сдались в плен, во время допроса боевики сообщили координаты своей артиллерии. По ним отработала наша авиация - ликвидированы 4 вражеских самоходки, 8 автомобилей и более 20 националистов.

Капитан Джанболат Гамзаев со своим подразделением, несмотря на обстрелы неприятеля, сумел оперативно наладить непрерывную связь между командованием и мотострелками. Это позволило координировать действия наших военных в ходе боя, отразить атаку противника и закрепиться на новых рубежах. За мужество и героизм Гамзаев награжден медалью Жукова.

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