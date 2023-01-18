Минобороны рассказало о новых подвигах российских военных

Взвод лейтенанта Чермена Шавлохова обнаружил группу украинских диверсантов

Министерство обороны представило новых героев спецоперации по защите Донбасса.

Взвод лейтенанта Чермена Шавлохова обнаружил группу украинских диверсантов, скрытно подобрался к ним и нанес внезапный удар. Оставшиеся в живых радикалы сдались в плен, во время допроса боевики сообщили координаты своей артиллерии. По ним отработала наша авиация - ликвидированы 4 вражеских самоходки, 8 автомобилей и более 20 националистов.

Капитан Джанболат Гамзаев со своим подразделением, несмотря на обстрелы неприятеля, сумел оперативно наладить непрерывную связь между командованием и мотострелками. Это позволило координировать действия наших военных в ходе боя, отразить атаку противника и закрепиться на новых рубежах. За мужество и героизм Гамзаев награжден медалью Жукова.

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