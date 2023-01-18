Семейная пара устроила пьяный дебош на борту рейса Красноярск - Пхукет

Они кричали, что самолет заминирован

В аэропорту Красноярска задержали семейную пару, которая накануне устроила пьяный дебош на борту. Они нецензурно выражались, ругали пассажиров и угрожали взорвать самолет, передает "ТВ Центр".

Во время выруливания на взлетную полосу нетрезвый мужчина, по словам очевидцев, закричал, что лайнер заминирован. О взрыве говорила и его спутница. В результате вылет рейса Красноярск - Пхукет был задержан на три часа. Сообщения о минировании не подтвердились. Дебоширов - они были с маленькими детьми - высадили.

Полицейским свое агрессивное поведение супруги объяснили тем, что оба были в плохом настроении. Они уже привлечены к административной ответственности. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье "Заведомо ложное сообщение об акте терроризма".

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"