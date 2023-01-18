Украина заявила об условиях для рассмотрения переговоров с Россией

Киев считает, что диалог с Россией нужно вести "на конкретных принципах"

Украина не против диалога с Россией, если он будет основан на универсальных принципах международного права. Такое заявление во вторник, 17 января, сделал пресс-секретарь украинского президента Сергей Никифоров.

Чиновник, говоря об "определенном количестве принципов" возобновления переговоров Киева и Москвы, назвал уважение к Уставу ООН, уважение к территориальной целостности и суверенитету, а также верховенство права.

В том случае, если переговоры будут базироваться на этих принципах, Украина, по мнению Никифорова, рассмотрит возможность таких переговоров "очень и очень серьезно", сообщает РИА Новости.

Украинские власти, прервав мирные переговоры с Россией в апреле 2022 года, неоднократно выдвигали различные условия их возобновления. Москва подчеркивала готовность к переговорам без каких-либо предварительных условий.

При этом российский министр иностранных дел Сергей Лавров подчеркивал, что Россия не будет ни с кем разговаривать на основе "формулы мира", заявленной президентом Украины Владимиром Зеленским. Москва не отказывалась от идеи дипломатического решения конфликта, но на таких условиях переговоров не будет, подчеркнул министр.

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