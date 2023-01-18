ЮАР призвала отозвать антироссийский закон из Конгресса США

Это противоречит нормам международного права, считают в государстве

Законопроект Конгресса США о борьбе с российской деятельностью в Африке противоречит международному праву и должен быть отозван. Такое мнение в среду, 18 января, высказала министр иностранных дел ЮАР Наледи Пандор.

Как заявила министр, в ЮАР "ясно дали понять" свою позицию американским законотворцам, "даже встречались с разработчиком первоначального законопроекта и указали на нарушения".

Пандор уточнила, что пока этот законопроект не принят — его обсуждение только предстоит. Он предусматривает применение "наказания" со стороны США в отношении африканских стран за сотрудничество с Россией в различных областях.

Кроме того, ЮАР дала понять США, что хочет пересмотра односторонних санкций, рассказала министр. Она подчеркнула, что такие рестрикции "часто являются не очень полезной стратегией в решении проблем", поскольку, несмотря на односторонность, затрагивают много стран и вызывают для них серьезные проблемы, сообщает РИА Новости.

Ранее посол по особым поручениям МИД России, руководитель секретариата "Форума партнерства Россия — Африка" Олег Озеров указал, что с начала Россией специальной военной операции Запад значительно усилил давление на африканские страны, пытаясь повлиять на российские отношения с регионом. Дипломат подчеркнул, что африканские страны, "которым уже порядком надоело такое давление со стороны бывших метрополий и откровенный диктат, с кем сотрудничать, а с кем нет", ясно выразили свою позицию к этому документу.

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