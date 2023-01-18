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Блинкен отверг позицию России по новым регионам

08:57
  • среда
  • 18 января 2023

Госдеп считает, что такая позиция "не имеет шансов на успех"

Позиция России по новым регионам не может быть отправной точкой для переговоров по урегулированию на Украине. Такое мнение выразил во вторник, 17 января, госсекретарь США Энтони Блинкен.
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По словам главы Госдепартамента, Москва "продвигает" риторику, согласно которой "они заинтересованы в дипломатии, а Украина и мы — нет". Блинкен заявил, что это "совершенно неверно".

Госсекретарь США сослался на разговор российского лидера Владимира Путина с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, в котором Путин "говорил, что до тех пор, пока Украина не примет новые территориальные реалии, как он выразился, договариваться не о чем".

Как заявил Блинкен, это "само по себе не имеет шансов на успех" с точки зрения возможности возобновления мирных переговоров, сообщает ТАСС.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский предложил "формулу мира", переговоры с Россией в которой — последний пункт, при этом украинские власти настаивают на "возвращении" территорий, якобы "оккупированных" Россией. Под ними Киев подразумевает новые российские регионы и Крым.

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