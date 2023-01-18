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МИД России прокомментировал призыв главы ЕК предоставить Киеву любое оружие

09:20
  • среда
  • 18 января 2023

Москва предупреждала, что это ведет только к эскалации конфликта

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во вторник, 17 января, прокомментировала заявление председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о том, что Киев должен получить любое оружие, которое может использовать.
Запад продолжает накачивать Украину оружием

В своем Telegram-канале, напомнив о призыве фон дер Ляйен, чиновница поинтересовалась, какое именно "любое" оружие глава ЕК имела в виду — "ядерное, что ли?".

Ранее председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Украина должна получить все необходимое ей вооружение, включая продвинутые системы противовоздушной обороны (ПВО). По мнению политика, Украине необходимо поставлять все требуемое ею оружие, "чтобы она могла защититься".

Захарова предупреждала, что западное оружие на Украине, а также обслуживающий его иностранный военный персонал являются законными целями для ударов российских Вооружённых сил. Чиновница отметила, что "если на Западе делают вид, что об этом не знают, это их проблема".

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