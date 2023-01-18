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Россия заявила об отсутствии препятствий для создания "Пакистанского потока"

09:39
  • среда
  • 18 января 2023

Подход к реализации таких проектов должен быть комплексным

Москва не видит препятствий для реализации проекта газопровода "Пакистанский поток" и работает над соответствующей дорожной картой с Исламабадом. Об этом в среду, 18 января, рассказал министр энергетики России Николай Шульгинов.

Глава российского Минэнерго подчеркнул, что газопровод "Север — Юг", переименованный в "Пакистанский поток", имеет важное значение как для России, так и для Пакистана. Правительство России уделяет этому вопросу большое внимание.

Шульгинов отметил, что подход к реализации таких проектов должен быть комплексным, что означает не только строительство самого газопровода, но и наличие источника газа для него.

Стороны обсуждают проект как с точки зрения транспортировки регазифицированного газа, так и трубопроводного — из Ирана или по ТАПИ (Туркмения — Афганистан — Пакистан — Индия). Москва и Исламабад намерены разработать соответствующую дорожную карту в ближайшее время, рассказал министр в интервью изданию The Nation.

Ранее российский вице-премьер Александр Новак напомнил, что есть межправсоглашение о строительстве газопровода из Карачи на север Пакистана длиной 1100 км, уже создана компания в России, которая реализует этот проект. Как уточнил вице-премьер, проект "касается поставок СПГ". Этот вопрос и поставки сжиженного газа в Пакистан российская сторона обсудила со своими партнерами в сентябре 2022 года.

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