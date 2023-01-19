Гороскоп на сегодня, 19 января, для всех знаков зодиака

Близнецам стоит переключиться на учебу, а Скорпионов разочарует шопинг

Овны

Учеников и учителей сегодня ждет сложный день - есть риск ошибиться или что-то забыть. Поставьте дела на паузу и переключитесь на хорошую книгу.

Тельцы

Ваши публичные выступления или активность в социальных сетях могут пойти не по сценарию. Перенесите это на другой день и спокойно посмотрите новый фильм в одиночестве.

Близнецы

Разговоры с руководством или важным для вас человеком не принесут ясности, зато могут вас разочаровать. Переключитесь на учебу, это будет гораздо полезнее.

Раки

Будьте осторожны с лекарствами, жидкостями, а алкоголь полностью исключите. Присмотрите себе в интернете товары для творчества - это поднимет вам настроение.

Львы

Сегодня лучше не оплачивать квитанции, не брать кредиты и не обращаться в налоговую. Занимайтесь тем, что вы хорошо понимаете, не усложняйте себе жизнь.

Девы

Звезды предупреждают свободных представителей знака о том, что флирт и знакомства сегодня под запретом. Энергия этого дня больше подходит для рутинных дел и спокойного отдыха.

Весы

Будьте осторожны за рулем и в общественном транспорте, хорошенько мойте руки и носите маску. Если есть возможность остаться дома - вы счастливый человек!

Скорпионы

Шопинг вас разочарует, а купленные сегодня вещи быстро придут в негодность. Поберегите свои деньги и займитесь домашними делами или любимыми питомцами.

Стрельцы

Рассеянность - ваш главный соперник сегодня, способный помешать в любых делах. Разберитесь, что вас беспокоит, тогда все встанет на свои места, и вы вздохнете свободно.

Козероги

В документы, составленные сегодня, может закрасться ошибка, как и в ваши тексты. Проверяйте все, что пишете, даже если это сообщения в мессенджерах.

Водолеи

Как бы вам ни хотелось разбогатеть, сегодня не тот день, когда стоит сосредотачиваться на заработке. Для этой цели у вас будет конец февраля, а пока займитесь своим здоровьем.

Рыбы

Предложения о работе или бизнесе лучше не рассматривать, даже если они от надежных источников. Сегодня ваша интуиция барахлит, так что лучше перестраховаться.

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