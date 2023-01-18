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Источники рассказали об отправке Пентагоном Киеву боеприпасов из Израиля

10:02
  • среда
  • 18 января 2023

Речь идет о запасе, созданном в 1970-е годы после арабо-израильского конфликта

Министерство обороны США использует обширный запас американских боеприпасов на складах в Израиле для поставки 155-миллиметровых снарядов Украине. Об этом во вторник. 17 января, сообщает The New York Times со ссылкой на американских и израильских чиновников.
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По информации издания, Пентагон задействовал обширный, но малоизвестный запас американских боеприпасов в Израиле, чтобы удовлетворить острую потребность Украины в артиллерийских снарядах.

Поставки, по словам источников, осуществляются с американских складов, созданных еще в 1970-е годы после арабо-израильского конфликта, "когда Соединенные Штаты перебрасывали по воздуху оружие для пополнения запасов израильских сил".

Как пишет The New York Times, в 2022 году США и Израиль договорились о поставке на Украину около 300 тысяч снарядов калибром 155 миллиметров. Примерно половина из них к настоящему моменту уже отправлена в Европу, а Пентагон пытается "собрать достаточно снарядов", чтобы обеспечить снабжение ими ВСУ в 2023 году.

Ранее в западных СМИ появилась информация о том, что солдаты двух батальонов Вооруженных сил Украины (ВСУ), дислоцированных в Соледаре и Бахмуте (украинское название Артемовска), покинули линию фронта из-за нехватки боеприпасов.

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