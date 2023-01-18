Непобежденный город: 80 лет назад была прорвана блокада Ленинграда

Жителям осажденного Ленинграда пришлось пройти через нечеловеческие испытания

Жителям осажденного Ленинграда пришлось пройти через нечеловеческие испытания: голод, холод и постоянные обстрелы. Но, несмотря на все ужасы, город смог выстоять.

Плывут над могилами скорбные звуки, идут на свидание дети и внуки. Вы молча гвоздики на холм положите, те черные даты на сером граните. И верьте, священные эти могилы - источники нашей надежды и силы". Эти стихи о Пискаревском кладбище Олег Алексеевич Павлихин сочинил еще в молодости. Сейчас ему под 90, но как и всегда, каждую памятную дату он приходит сюда, чтобы сказать "спасибо" дяде-красноармейцу, защитнику его родного города, погибшему в 1943-м.

В этих огромных братских могилах - а их здесь десятки - лежат те, кто не дожил до того светлого дня, когда вражеское кольцо было разорвано, до полного освобождения города, до Дня Победы. 490 000 человек - в основном мирные жители. Женщины, старики и дети.

На этих снимках запечатлено самое начало легендарной операции "Искра". Историк Виктор Кунтарев хранит их, как реликвию. Ленинградец, поисковик в прошлом, он всю жизнь посвятил изучению самой страшной трагедии родного города. О судьбоносной битве, результатом которой стал прорыв вражеского кольца, рассказывает в деталях и минутах.

Наступление началось на этом участке в 9:30 утра 12 января 1943-го, во вторник, с артобстрела вражеских позиций. Был 25-градусный мороз и ужасная видимость для авиации из-за снегопада. Неву пересекали бегом и ползком, по льду, под шквальным огнем неприятеля. Враг, ожидая нападения, нарастил и без того высокий невский берег. Его штурмовали, как крепость

Это была четвертая попытка прорвать вражеское кольцо, которое сомкнулось вокруг Ленинграда 8 января 1941 года. В первых трех советская армия потеряла 200000 бойцов. В самом городе, оказавшемся отрезанным от всей страны, мирные жители гибли сотнями и тысячами каждый день. В основном - медленной мучительной смертью, от голода - ведь все пути, по которым в Ленинград доставлялись грузы, были блокированы фашистами. Впоследствии станет очевидно: именно таким образом фашисты и намеревались взять город - дождаться, пока жители умрут сами.

18 января 1943-го, спустя неделю ожесточенных боев с огромными потерями, бойцы Ленинградского и Волховского фронтов наконец прорвали вражеские укрепления с юга и севера. На месте долгожданной встречи установлен памятный обелиск. Полностью город освободили только через год, 27 января 1944-го.

Точное количество жертв Ленинградской блокады назвать невозможно. Долгое время официальной считалась цифра 649 тысяч человек. В прошлом году суд Санкт-Петербурга рассмотрел иск городской прокуратуры о признании действий нацистов по осаде Ленинграда военным преступлением. На слушаниях были представлены документы под грифом "секретно", доказывающие, что погибших могло быть более миллиона. Суд признал блокаду Ленинграда геноцидом советского народа.

Город заплатил высокую цену, но так и остался непобежденным.

Анна Морозова, Александр Плешкин, Сергей Карасев, "ТВ Центр"

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