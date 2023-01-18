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Минобороны опубликовало документы о легендарной операции "Искра"

11:37
  • среда
  • 18 января 2023

В их числе - фотография первой встречи Ленинградского и Волховского фронтов

К 80-й годовщине прорыва блокады Ленинграда Минобороны России опубликовало документы из фондов Центрально архива ведомства о легендарной стратегической операции "Искра".

Путин принимает участие в мероприятиях по случаю 80-летия снятия блокады Ленинграда
Россия отмечает 80-летие прорыва блокады Ленинграда

В их числе - фотография первой встречи Ленинградского и Волховского фронтов, после которой инициатива в битве за город на Неве окончательно перешла к Красной Армии. Также представлен приказ Ставки Верховного Главнокомандования о начале наступления и карта с расположением войск противника.

Кроме того, опубликованы многочисленные свидетельства подвигов советских солдат, которые за 6 дней смогли уничтожить свыше 13 тысяч немецко-фашистских захватчиков. Еще более тысячи гитлеровцев были взяты в плен. Все они единодушно признавали превосходство тактики и оружия во время этой операции.

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