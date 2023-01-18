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Артемовск вот-вот окажется в оперативном окружении

11:37
  • среда
  • 18 января 2023

Боевикам отрезано большинство дорог

ВСУ этим утром возобновили обстрелы ДНР. По Донецку и Горловке нанесли удары из артиллерии натовского калибра. В ответ российская авиация уничтожает склады националистов. Также наши бойцы перерезали сообщение украинских войск между Северском и Артемовском. В последнем сейчас идут ожесточенные бои.

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Артемовск вот-вот окажется в оперативном окружении. Боевикам отрезаны большинство дорог. Как к отступлению, так и для переброски резервов. Накануне российские военные взяли под огневой контроль и трассу, соединяющую город с Северском.

В самом Артемовске в глубине городских кварталов идут интенсивные бои. Передвигаться по улицам боевикам все сложнее. Основная часть промзоны и частного сектора уже занята штурмовыми группами российского спецназа.

Пытаясь удержать Артемовск любой ценой, ВСУ оголяют фронт на других направлениях. Например, перебрасывают подразделения из-под Красного Лимана. В основном резервистов. Но они плохо подготовлены. Еще меньше мотивированы. Накануне 150 недавно призванных солдат из 60-ой механизированной бригады ВСУ и вовсе отказались идти в бой против российской бронетехники.

Масла в огонь дезертирства и неповиновения подливает катастрофическая нехватка у националистов боеприпасов. Из-за этого генштабу ВСУ не остается ничего другого, как постепенно оттягивать силы с передовой. Причем - бросая пушки и минометы. "Снарядный голод" привел к тому, что за последние три дня позиции оставили мотопехотная бригада, два батальона и полк специального назначения.

Подавляющую часть арсеналов ВСУ российская авиация уничтожают еще на складах. В тылу. А высокая активность ПВО не позволяет националистам эффективно использовать реактивные установки. Две трети ракет зенитные комплексы сбивают еще на подлете.

Потеря Артемовска для украинских властей - не только грандиозный политический скандал, ведь удержать его, не считаясь с потерями, требует Запад. Но еще и военный. Тогда Киев фактически теряет контроль над донбасским фронтом.

А вот российские военные полностью занимать город не спешат. Артемовск сегодня - это такой котел, где ВСУ ежедневно теряют до 100 человек убитыми. И чем выше процент ликвидированных националистов здесь, тем меньше их ресурсы в том же Луганске, на Херсонщине и в Запорожье. И кроме того, почти все квадраты в городе, куда просачиваются боевики, давно пристреляны. И уничтожение радикалов сейчас - скорее дело техники.

Тимур Абдуллаев, "ТВ Центр"

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