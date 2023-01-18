Украина оказалась на пороге межконфессионального конфликта

СБУ проводит массовые обыски в монастырях и общинах УПЦ

Киевский режим готовит ряд инициатив, направленных на ликвидацию канонической православной церкви. Об этом заявил наш постпред при ООН Василий Небензя на заседании Совбеза, созванном по инициативе Москвы. Впервые на нем выступил митрополит РПЦ, обратив внимание на массовые гонения и нарушение прав верующих на Украине. Но западные политики слишком заняты поставками вооружений Киеву.

Накануне православного праздника Крещения - наболевшая за годы издевательств и репрессий тема. Чтобы привлечь внимание всего мира к происходящему на Украине, на связь с представителями Совбеза ООН выходит митрополит Волоколамский Антоний: "Служба безопасности Украины проводит массовые обыски в монастырях и общинах УПЦ. По надуманным причинам возбуждаются уголовные дела против епископата и священнослужителей. Их безосновательно обвиняют в антигосударственной деятельности. А так называемыми уликами подчас служат старые газеты и журналы, богословские и исторические книги из личных библиотек пострадавших".

Заявление, которое до этого игнорировали на Западе, прозвучало во всеуслышание. Хотя свидетельства того, как спецслужбы Украины устраивают облаву на священнослужителей русской православной церкви, давно в открытом доступе.

Недавно украинский президент лишил гражданства священников УПЦ. Готовится и целый ряд других инициатив, которые просто уничтожат каноническую церковь на Украине.

"Очередным направлением репрессивной политики Киева стала его война с каноническим православием. Украина оказалась на пороге масштабного межконфессионального конфликта, которого история современной Европы еще не видела. Я хотел бы спросить у западных кураторов Киева, на словах пекущихся о правах человека и свободе вероисповедания, как долго вы собираетесь игнорировать действия киевского режима по разжиганию межконфессионального кризиса на Украине?", - заявил Небензя.

Впрочем, западные кураторы в очередной раз продемонстрировали свое безразличие к украинскому населению и их свободе. Да и не страна это уже вовсе, а лишь проект Запада - так гласит плакат на украинском доме в Давосе, где сейчас проходит Всемирный экономический форум. И вместо проблем экономики в этом году здесь все активнее обсуждают поставки Киеву оружия - под предлогом, ни много ни мало, спасения планеты.

Украинский проект бросать на полпути нельзя, считают в США и Великобритании.

"Украина получила от США в общей сложности около 25 миллиардов долларов в виде помощи менее чем за год. Я ожидаю, что в ближайшие дни вы услышите новые объявления о военной поддержке Украины", - сообщил госсекретарь Энтони Блинкен.

Жена украинского президента, кажется, готова расцеловать главу Еврокомиссии за щедрость. Но вот на саму Зеленскую обрушился шквал критики - рядовые европейцы пытаются высчитать, во сколько обойдутся их правительствам роскошные каникулы первой леди Украины. Появилась на форуме она в дорогом костюме, а прилетела на частом самолете.

Елена Макарова, "ТВ Центр"

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