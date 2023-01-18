ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Стать собой: сотни трансгендеров на Западе пожалели о смене пола

12:04
  • среда
  • 18 января 2023

Многие называют это самой страшной ошибкой в своей жизни.

На Западе сотни трансгендеров сожалеют о смене пола. Там все активнее заявляют о себе детрансы - люди, которые сделали гендерный переход, но хотят вернуть прежний облик. В европейском обществе эту тему поднимать не любят. Подросткам внушают, что сменить пол можно так же легко, как сменить одежду. А вот про тяжелые последствия - молчат. 

В США впервые казнили трансгендера
Трансгендер стал победителем конкурса красоты в США

Это Хлоя Коул. Ей 18. Хотя по глазам кажется, что она гораздо взрослее. Перед зрителями Хлоя признается: за ее плечами полный багаж. Багаж страданий физических - в 15 лет девушке сделали двойную мастэктомию - и духовных: Хлоя очень переживает, что после приема блокаторов полового созревания не сможет иметь детей. Хлоя - детранс. Так сейчас называют тех, кто когда-то сменил пол, а потом передумал.

О том, что разумнее было семь раз отмерить, чем один раз отрезать, Ричи Херрону врачи не сказали. Молодому человеку было уже 30, когда он решился на транспереход. Что было дальше - подробно расписал в очень личном блоге. С мужским достоинством расстался быстро. А вот женственности не прибавилось. .

Сколько на самом деле таких трагедий - не знает никто. Но жутких историй без хэппи-энд, уверена Кира Белл, пугающе много. "Смени пол - и будет тебе счастье" - на эту удочку медклиник попадаются в основном подростки. В 12-13 лет уверенности в себе - ноль. Зато полный набор комплексов. У Киры Белл был еще целый букет психических заболеваний, что, впрочем, не помешало врачам из 16-летней девочки сделать мальчика. Следующие два года переделанный мальчик Белл утопал в гормональных штормах, жаловался на затуманенность сознания. Очнулся только после полной отмены блокаторов. Дошел до Верховного суда. И неожиданно для всех, впервые в британской истории, выиграл дело. Белл на собственном теле доказала, что предлагать детям сменить пол - это медицинское преступление.

Чтобы поддержать трансгендеров, в правительстве Шотландии предложили выдавать свидетельство о смене пола не в 18, а в 16 лет. Правда, Лондон после череды громких каминг-аутов детрансов эта инициатива смутила. Законопроект заблокировали. Пока. 

Кира Белл сейчас мечтает только об одном - снова стать собой. Однако вернуть родной женский облик пока не получается. У Хлои Коул - мужской бас. Ричи Херрон уже точно бесплоден и никогда не сможет жить полноценно. Решение о смене пола все трое называют самой страшной ошибкой в своей жизни.

Оксана Коваленко, "ТВ Центр"

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Трансгендер
Трансгендер
Трансгендер
Трансгендер
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.