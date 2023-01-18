Стать собой: сотни трансгендеров на Западе пожалели о смене пола

Многие называют это самой страшной ошибкой в своей жизни.

На Западе сотни трансгендеров сожалеют о смене пола. Там все активнее заявляют о себе детрансы - люди, которые сделали гендерный переход, но хотят вернуть прежний облик. В европейском обществе эту тему поднимать не любят. Подросткам внушают, что сменить пол можно так же легко, как сменить одежду. А вот про тяжелые последствия - молчат.

Это Хлоя Коул. Ей 18. Хотя по глазам кажется, что она гораздо взрослее. Перед зрителями Хлоя признается: за ее плечами полный багаж. Багаж страданий физических - в 15 лет девушке сделали двойную мастэктомию - и духовных: Хлоя очень переживает, что после приема блокаторов полового созревания не сможет иметь детей. Хлоя - детранс. Так сейчас называют тех, кто когда-то сменил пол, а потом передумал.

О том, что разумнее было семь раз отмерить, чем один раз отрезать, Ричи Херрону врачи не сказали. Молодому человеку было уже 30, когда он решился на транспереход. Что было дальше - подробно расписал в очень личном блоге. С мужским достоинством расстался быстро. А вот женственности не прибавилось. .

Сколько на самом деле таких трагедий - не знает никто. Но жутких историй без хэппи-энд, уверена Кира Белл, пугающе много. "Смени пол - и будет тебе счастье" - на эту удочку медклиник попадаются в основном подростки. В 12-13 лет уверенности в себе - ноль. Зато полный набор комплексов. У Киры Белл был еще целый букет психических заболеваний, что, впрочем, не помешало врачам из 16-летней девочки сделать мальчика. Следующие два года переделанный мальчик Белл утопал в гормональных штормах, жаловался на затуманенность сознания. Очнулся только после полной отмены блокаторов. Дошел до Верховного суда. И неожиданно для всех, впервые в британской истории, выиграл дело. Белл на собственном теле доказала, что предлагать детям сменить пол - это медицинское преступление.

Чтобы поддержать трансгендеров, в правительстве Шотландии предложили выдавать свидетельство о смене пола не в 18, а в 16 лет. Правда, Лондон после череды громких каминг-аутов детрансов эта инициатива смутила. Законопроект заблокировали. Пока.

Кира Белл сейчас мечтает только об одном - снова стать собой. Однако вернуть родной женский облик пока не получается. У Хлои Коул - мужской бас. Ричи Херрон уже точно бесплоден и никогда не сможет жить полноценно. Решение о смене пола все трое называют самой страшной ошибкой в своей жизни.

Оксана Коваленко, "ТВ Центр"

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