Православные отмечают Крещенский сочельник

В церквях по всей стране идут службы

У православных россиян сегодня - крещенский сочельник. Верующие готовятся к встрече праздника Богоявления. Он посвящен одному из главных евангельских событий: крещению Иисуса Христа в водах реки Иордан.

В церквях по всей стране идут службы. Чин великого освещения воды и божественную литургию совершил патриарх Кирилл в Храме Христа Спасителя.

По традиции, в праздничную ночь многие верующие окунаются в специальные проруби. Так называемые иордани обустроены на многих водоемах. В ивановской Кинешме на реке пришлось прорубить лёд толщиной почти полметра. А в Якутии, где сейчас 50-градусные морозы, окунуться решаются самые смелые.

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