ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Православные отмечают Крещенский сочельник

11:50
  • среда
  • 18 января 2023

В церквях по всей стране идут службы

У православных россиян сегодня - крещенский сочельник. Верующие готовятся к встрече праздника Богоявления. Он посвящен одному из главных евангельских событий: крещению Иисуса Христа в водах реки Иордан.

В церквях по всей стране идут службы. Чин великого освещения воды и божественную литургию совершил патриарх Кирилл в Храме Христа Спасителя.

По традиции, в праздничную ночь многие верующие окунаются в специальные проруби. Так называемые иордани обустроены на многих водоемах. В ивановской Кинешме на реке пришлось прорубить лёд толщиной почти полметра. А в Якутии, где сейчас 50-градусные морозы, окунуться решаются самые смелые. 

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Крещенские купания
Крещенские купания
Крещенские купания
Крещенские купания
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.