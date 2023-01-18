Володин потребовал трибунала для Меркель и Олланда

СВО позволила предотвратить катастрофу

Спикер Госдумы Вячеслав Володин написал в Telegram, что недавние высказывания бывшего канцлера Германии Ангелы Меркель и экс-президента Франции Франсуа Олланда о том, что Минские соглашения были лишь способом дать время Киеву на милитаризацию, только подтверждают необходимость проведения специальной военной операции.

По словам председателя нижней палаты парламента, СВО позволила предотвратить катастрофу.

Как при этом добавил Володин, сделанные представителем киевского режима и бывшими лидерами Германии и Франции признания должны быть использованы как доказательная база для международного военного трибунала.

"Эти руководители замышляли начать мировую войну с предсказуемыми последствиями. И заслуживают наказания за свои преступления", - заключил спикер.

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