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Володин потребовал трибунала для Меркель и Олланда

10:09
  • среда
  • 18 января 2023

СВО позволила предотвратить катастрофу

Спикер Госдумы Вячеслав Володин написал в Telegram, что недавние высказывания бывшего канцлера Германии Ангелы Меркель и экс-президента Франции Франсуа Олланда о том, что Минские соглашения были лишь способом дать время Киеву на милитаризацию, только подтверждают необходимость проведения специальной военной операции.

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По словам председателя нижней палаты парламента, СВО позволила предотвратить катастрофу.

Как при этом добавил Володин, сделанные представителем киевского режима и бывшими лидерами Германии и Франции признания должны быть использованы как доказательная база для международного военного трибунала.

"Эти руководители замышляли начать мировую войну с предсказуемыми последствиями. И заслуживают наказания за свои преступления", - заключил спикер.

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