Форум в Давосе может изменить цены на кофе

России это невыгодно

В России предсказали изменение цен на кофе после экономического форума в Давосе.

Такое мнение телеканалу "Звезда" выразил заведующий кафедры мировой экономики и управления внешнеэкономической деятельностью МГУ имени Ломоносова Владимир Осипов.

Ранее в ходе форума президент Гондураса Сиомара Кастро предложила создать организацию экспортеров кофе - некий аналог нефтяной ОПЕК. Если это предложение будет реализовано, то цены на кофе вырастут для конечного потребителя.

"На бирже кофе стоит полтора доллара за фунт - то есть около трех долларов за килограмм. Теперь вопрос - сколько стоит пачка кофе у нас в магазинах? Полторы-две тысячи рублей. Производитель кофе на бирже получает сущие копейки. Они хотят создать "кофейный ОПЕК", потому что недополучают", - рассказал эксперт.

Для России идея создания организации экспортеров кофе невыгодна – наша страна находится в первой пятерке покупателей. Однако для поддержания справедливости в многополярном мире, скорее всего, поддержит это предложение.

"Формально нет, не выгодно. Но с точки зрения того, чтобы добиться справедливости в многополярном мире, которого мы пытаемся добиться, думаю, что мы поддержим эту идею", - сообщил Осипов.

Ранее эксперты рабочей группы FoodNet Национальной технологической инициативы (НТИ) предупредили о постепенном подорожании кофе из-за плохого урожая. По их словам, мировые цены вырастут на 10-15%, а в России — на 30%. При этом рост цен будет постепенным до следующего сезона урожая в 2023 году.

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