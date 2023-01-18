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Путин принимает участие в мероприятиях по случаю 80-летия снятия блокады Ленинграда

10:16
  • среда
  • 18 января 2023

Президент встретится с ветеранами Великой Отечественной войны

Президент России Владимир Путин в среду, 18 января, прибыл прибыл к монументу "Рубежный камень" на Невском пятачке в Кировском районе Ленинградской области.
Россия отмечает 80-летие прорыва блокады Ленинграда

Глава государства принимает участие в мероприятиях, приуроченных к 80-летию прорыва блокады Ленинграда. Владимир Путин возложил к монументу цветы, сообщает ТАСС.

Президент рассказывал, что на Невском пятачке в годы Великой Отечественной войны воевал его отец, Владимир Спиридонович Путин. Он получил тяжелое ранение, однако боевой товарищ вынес его из-под обстрела.

Российский лидер также возложит цветы к братской могиле и к монументу "Мать-Родина" на Пискаревском мемориальном кладбище, посетит Государственный мемориальный музей обороны и блокады Ленинграда, где состоится встреча с ветеранами Великой Отечественной войны, жителями блокадного Ленинграда и представителями общественных патриотических объединений.

Блокада Ленинграда, которая продолжалась 872 дня, была прорвана 18 января 1943 года в результате стратегической операции "Искра". В Санкт-Петербурге 18 января пройдут более полутора сотен памятных мероприятий.

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