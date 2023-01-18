Welt: отключение России от SWIFT и заморозку активов ЦБ инициировала Болгария

Источники также рассказали о тайных поставках Болгарией боеприпасов Украине

Инициатором отключения России от SWIFT и заморозки активов Центробанка в начале 2022 года был Кирилл Петков, возглавлявший в то время правительство Болгарии. Об этом в среду, 18 января, рассказали информированные источники.

Как сообщает Die Welt, Петков 25 февраля 2022 года посетил неформальное заседание Европейского совета в Брюсселе. В ходе общения с европейскими лидерами болгарский премьер предлагал отключить Россию от платежной системы SWIFT и заморозить европейские облигации, выпущенные Центробанком. Многие главы государств высказывали сомнения, но в итоге поддержали этот шаг.

Кроме того, источники рассказали, что Болгария тайно поставляла Украине боеприпасы весной 2022 года, обеспечив до трети потребностей ее Вооруженных сил. Болгарское правительство, по сведениям издания, выдавало компаниям-посредникам разрешение на экспорт, однако не напрямую на Украину, а заграничным фирмам-посредникам.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба подтвердил, что Болгария оказывала помощь. По его словам, в Киеве знали, что "на болгарских складах есть большое количество необходимых нам боеприпасов, поэтому президент Зеленский отправил меня, чтобы я с помощью дипломатической ловкости достал необходимые материалы".

Ранее президент Болгарии Румен Радев отказался подписать полный текст декларации девяти стран Восточной Европы из-за пункта о поддержке вступления Украины в НАТО. Политик выразил убежденность в том, что обсуждать членство Украины в НАТО можно лишь после того, как Россия и Украина как стороны конфликта выработают, примут и реализуют четкие параметры его мирного урегулирования.

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