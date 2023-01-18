Вертолет ВСУ упал рядом с детским садом в Киевской области

Внутри находились дети и сотрудники

Вертолет ВСУ рухнул и загорелся возле детского сада в Броварах Киевской области.

Инцидент произошел утром 18 января. В момент ЧП в здании детского сада находились дети и сотрудники. Всех их эвакуировали.

По предварительным данным местной полиции, пострадали пять человек. На месте падения летательного аппарата работают медики, полиция и пожарные.

В офисе Зеленского подтвердили факт падения "летательного аппарата на объект социальной инфраструктуры".

Пользователи обсуждают версии произошедшего: ошибка пилотирования, плохие погодные условия, ошибка ПВО. Местными властями никакая из них не подтверждена.

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