В ЛНР нашли схрон боеприпасов ВСУ

В нем обнаружили также автомат и гранаты

В северных районах Луганской Народной Республики выявлен схрон с оружием и боеприпасами, оборудованный лицами, причастными к деятельности украинских вооруженных формирований. Об этом в среду, 18 января, рассказали в пресс-службе Министерства государственной безопасности ЛНР.

В ведомстве сообщили, что сотрудники министерства провели комплекс оперативно-разыскных мероприятий, благодаря которым удалось обнаружить схрон. В нем нашли автомат АКС-74, гранаты, запалы к ним, снаряженные пулеметные ленты и патроны различного калибра.

Проводятся дальнейшие мероприятия по предупреждению и пресечению террористических актов, а также документированию фактов незаконного оборота оружия на территории ЛНР, сообщает ТАСС.

Ранее российские спецслужбы установили, что украинские диверсанты планировали теракт на освобожденной российскими войсками территории ЛНР. Спецслужбы обнаружили схрон со взрывчаткой и формой ВС России.

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