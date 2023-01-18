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Последний поврежденный автомобильный пролет Крымского моста демонтируют 20 января

11:00
  • среда
  • 18 января 2023

Мост был поврежден в результате теракта украинских спецслужб

В пятницу, 20 января, на Крымском мосту будут проводить работы по демонтажу последнего пролета автомобильной части моста, пострадавшей при взрыве в октябре. Об этом рассказали в пресс-службе Росавтодора.
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В связи с этим движение транспорта по автомобильной части Крымского моста 20 января будет перекрыто до 18:00, сообщает "Интерфакс".

В октябре на Крымском мосту прогремел взрыв — взорвался грузовой автомобиль. В результате загорелись топливные цистерны железнодорожного состава, обрушились два пролета автомобильного полотна. Погибли четыре человека. В ФСБ заявили, что это был теракт украинских спецслужб.

Работы по восстановлению Крымского моста ведутся в опережающем темпе, их лично курирует вице-премьер Марат Хуснуллин.

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