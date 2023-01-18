В России с коронавирусом госпитализировали 893 человека

Скончались 46 пациентов

За сутки в России госпитализированы 893 заболевших коронавирусом. Об этом в среду, 18 января, рассказали в федеральном оперштабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусной инфекцией.

Всего зафиксировано 5478 новых случаев заражения. Выздоровели за сутки 5028 человек, скончались 46 пациентов с коронавирусом.

В Москве за сутки выявили 2051 заболевшего коронавирусом, из них госпитализированы только 133. В Санкт-Петербурге подхватили ковид 687 человек, в Московской области – 179.

Всего с начала пандемии коронавирусной инфекции в России выявлено 21870422 случая заболевания, зарегистрировано 394529 летальных исходов.

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