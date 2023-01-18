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Руководство МВД Украины погибло при авиакатастрофе в Броварах

11:24
  • среда
  • 18 января 2023

Всего в результате крушения погибли 16 человек, из них 2 детей

16 человек, в том числе руководство МВД Украины и двое детей, погибли при падении вертолета в Киевской области.

Разбившийся вертолет принадлежал Государственной службе по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Украины. На борту находились глава МВД Украины Денис Монастырский, первый заместитель министра Евгений Енин и госсекретарь Юрий Лубкович. Информацию подтвердил глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко.

Пострадали 22 человека, они находятся в больнице. 10 из них - дети. На месте работают профильные службы, осмотр места крушения продолжается.

Вертолет упал возле детского сада и жилого дома утром 18 января. Причина падения вертолета пока не называется.

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