ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

"Кто управляет Украиной": в Совфеде ответили на заявление Блинкена по переговорам

12:03
  • среда
  • 18 января 2023

Госсекретарь США прокомментировал позицию России по новым регионам

Заявление госсекретаря США Блинкена о том, что "российские требования к Украине признать новые территориальные реалии неприемлемы и не позволяют наладить переговорный процесс", не оставляют ни малейших сомнений в том, кто управляет Украиной. Такое заявление в среду, 18 января, сделал вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев.
Украина заявила об условиях для рассмотрения переговоров с Россией

Как написал сенатор в своем Telegram-канале, также не остается сомнений в том, кто блокирует переговоры между Москвой и Киевом от имени Украины.

Косачев также подчеркнул, что на этом фоне очевидно, "кто несет ответственность за украинскую трагедию".

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Москва "продвигает" риторику, согласно которой "они заинтересованы в дипломатии, а Украина и мы — нет". Блинкен выразил мнение, что это "совершенно неверно". Госсекретарь США сослался на разговор российского лидера Владимира Путина с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, в котором Путин "говорил, что до тех пор, пока Украина не примет новые территориальные реалии, как он выразился, договариваться не о чем".

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Константин Косачев
Константин Косачев
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.