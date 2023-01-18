"Кто управляет Украиной": в Совфеде ответили на заявление Блинкена по переговорам

Госсекретарь США прокомментировал позицию России по новым регионам

Заявление госсекретаря США Блинкена о том, что "российские требования к Украине признать новые территориальные реалии неприемлемы и не позволяют наладить переговорный процесс", не оставляют ни малейших сомнений в том, кто управляет Украиной. Такое заявление в среду, 18 января, сделал вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев.

Как написал сенатор в своем Telegram-канале, также не остается сомнений в том, кто блокирует переговоры между Москвой и Киевом от имени Украины.

Косачев также подчеркнул, что на этом фоне очевидно, "кто несет ответственность за украинскую трагедию".

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Москва "продвигает" риторику, согласно которой "они заинтересованы в дипломатии, а Украина и мы — нет". Блинкен выразил мнение, что это "совершенно неверно". Госсекретарь США сослался на разговор российского лидера Владимира Путина с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, в котором Путин "говорил, что до тех пор, пока Украина не примет новые территориальные реалии, как он выразился, договариваться не о чем".

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