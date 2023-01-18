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Лавров сравнил действия США против России с действиями Гитлера

11:40
  • среда
  • 18 января 2023

Вашингтон нацелен на "стратегическое поражение" Москвы, заявил министр

США создали коалицию с целью "окончательного решения русского вопроса". Такое заявление в среду, 18 января, сделал российский министр иностранных дел Сергей Лавров.

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Глава МИД отметил, что "западные коллеги стремились сделать из Украины и того, что происходит вокруг нее, главные политические, медийные события и экономические события, обвиняя Россию в том, что так называемая агрессия против Украины стала причиной всех бед мировой экономики".

Действия Соединенных Штатов по созданию коалиции против России Лавров сравнил с действиями Адольфа Гитлера, воевавшего против СССР. При этом министр предупредил, что Запад дает понять, что применит используемые против России средства и против любого другого неугодного государства.

Политик отметил, что для формирования многополярного справедливого мира потребуется время. При этом Россия будет выстраивать с дружественными странами такие формы взаимодействия, на которые Запад не сможет повлиять, цитирует Лаврова ТАСС.

Ранее Сергей Лавров заявлял, что высказывания, звучащие в США, о нанесении "обезглавливающего удара" по Кремлю, по сути, говорят об угрозе физического устранения главы российского государства. Министр также напомнил о поступающих с Запада конфронтационных сигналах в ядерной сфере, заявив, что "там, похоже, совсем отбросили какие-либо приличия".

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