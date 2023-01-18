ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В Липецкой области ликвидировали сбежавшего с оружием дезертира

11:59
  • среда
  • 18 января 2023

Угрозы для жителей нет

В Липецкой области ликвидировали военнослужащего Дмитрия Перова, сбежавшего из воинской части с оружием.

Во время операции по задержанию военнослужащего эвакуация населения не потребовалась, пишет ТАСС.

"Обнаружен и ликвидирован Дмитрий Перов, разыскиваемый за самовольное оставление военной части. Ситуация под контролем силовых структур. Угрозы для жителей нет. Ведутся следственные действия", - говорится в сообщении правительства региона в Telegram.

О розыске дезертира ранее написал telegram-канал Mash. По словам собеседника издания, 31-летний Перов самовольно покинул военную часть. Недавно гостил у матери в Воронеже, а после мог отправиться в село Новоуглянка в Липецкой области, где находится его дом. Солдата объявили в розыск В Воронежской и Липецкой областях.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Солдат
Солдат
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.