В Липецкой области ликвидировали сбежавшего с оружием дезертира

Угрозы для жителей нет

В Липецкой области ликвидировали военнослужащего Дмитрия Перова, сбежавшего из воинской части с оружием.

Во время операции по задержанию военнослужащего эвакуация населения не потребовалась, пишет ТАСС.

"Обнаружен и ликвидирован Дмитрий Перов, разыскиваемый за самовольное оставление военной части. Ситуация под контролем силовых структур. Угрозы для жителей нет. Ведутся следственные действия", - говорится в сообщении правительства региона в Telegram.

О розыске дезертира ранее написал telegram-канал Mash. По словам собеседника издания, 31-летний Перов самовольно покинул военную часть. Недавно гостил у матери в Воронеже, а после мог отправиться в село Новоуглянка в Липецкой области, где находится его дом. Солдата объявили в розыск В Воронежской и Липецкой областях.

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