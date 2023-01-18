МВД Украины не исключило падение вертолета с главой ведомства из-за диверсии

Рассматриваются и другие версии

Вертолет в Броварах, на борту которого находился министр внутренних дел Украины, мог упасть из-за диверсии. Об этом в среду, 18 января, рассказали в пресс-службе украинского МВД.

Советник главы ведомства Антон Геращенко отметил, что рассматриваются несколько версий в связи с авиакатастрофой. В их числе — диверсия, неисправность техники, нарушение правил безопасности, сообщает РИА Новости.

Геращенко выразил соболезнования родным и близким погибших и заверил, что причины происшествия "мы скоро узнаем".

Разбившийся вертолет принадлежал Государственной службе по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Украины. На борту находились глава МВД Украины Денис Монастырский, первый заместитель министра Евгений Енин и госсекретарь Юрий Лубкович, все они погибли.

Общее количество жертв составило 16 человек, в их числе двое детей.

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