Сбербанк начал работать в Крыму

Скоро откроются первые офисы

Сбербанк начал работу в Крыму, передает РБК со ссылкой на пресс-службу организации.

Первые офисы в крупнейших городах откроются в первом полугодии. При этом первые банкоматы "Сбера" в Крыму уже установлены, все услуги и сервисы станут доступны в течение года.

Крым вернулся в состав России в 2014 году по итогам референдума, на котором более 95% жителей полуострова проголосовали за воссоединение. Сбербанк же отказывался там работать, объясняя это угрозой западных санкций.

Однако из-за СВО компания все же оказалась под ограничениями - как США, так и Евросоюза. Владимир Путин же ранее указывал, что после введения санкций российские компании и банки смогут работать в Крыму, поскольку им теперь "нечего бояться".

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"