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Лавров: война когда-то закончится, Россия отстоит правду

12:37
  • среда
  • 18 января 2023

Европа "быстро и услужливо поддержала агрессию"

Война закончится, Москве удастся отстоять свою правду.

Об этом в среду, 18 января, сказал министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе пресс-конференции. Европа "быстро и услужливо поддержала агрессию" против нашей страны.

"Война когда-то закончится, мы все равно отстоим свою правду, но как дальше жить, я пока не представляю себе. Все будет зависеть от того, какие выводы сделает Европа", - сказал министр (цитата по ТАСС).

Ранее Лавров заявил, что Запад в 2022 году начал вести против России гибридную войну, использует нелегитимные методы противостояния.

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