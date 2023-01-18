Лавров: война когда-то закончится, Россия отстоит правду

Европа "быстро и услужливо поддержала агрессию"

Война закончится, Москве удастся отстоять свою правду.

Об этом в среду, 18 января, сказал министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе пресс-конференции. Европа "быстро и услужливо поддержала агрессию" против нашей страны.

"Война когда-то закончится, мы все равно отстоим свою правду, но как дальше жить, я пока не представляю себе. Все будет зависеть от того, какие выводы сделает Европа", - сказал министр (цитата по ТАСС).

Ранее Лавров заявил, что Запад в 2022 году начал вести против России гибридную войну, использует нелегитимные методы противостояния.

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