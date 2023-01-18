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Москвичей предупредили об очень высоком атмосферном давлении

12:40
  • среда
  • 18 января 2023

Погоду будет определять антициклон

В начале следующей недели прогнозируется очень высокое атмосферное давление в столичном регионе. Об этом в среду, 18 января, рассказала главный специалист московского Метеобюро Татьяна Позднякова.
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Эксперт уточнила, что повышение давления ожидается из-за влияния антициклона. При этом осадки полностью прекратятся.

В ночные часы будет подмораживать до минус 5-10 градусов, а днем температура останется на уровне минус 3-4 градусов. В целом последняя декада января будет с температурой воздуха, близкой к климатической норме, цитирует Позднякову РИА Новости.

Ранее метеорологи отмечали, что пока погоду в Москве и Московской области определяет теплый сектор атлантического циклона. До конца рабочей недели будет мрачно, зато очень тепло. Такая температура бывает в Москве начале ноября или в конце марта.

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